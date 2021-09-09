"Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию, - Кира Рудык

По словам руководителя партии, "Голос" не поддержит этот законопроект во втором чтении.

"Голос" поддержал направление законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию, - Кира Рудык
Кіра Рудик

Партия "Голос" поддерживает позицию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о направлении законопроекта об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию. Фракция "Голоса" обратилась к спикеру парламента по этому вопросу, заявила лидер политсилы Кира Рудык.

Она напомнила, что законопроект не создает никакого способа на самом деле побороть олигархов, при этом документ дает право СНБО называть того или иного человека по определенным критериям олигархом, говорится в сообщении пресс-службы "Голоса".

"Эти критерии очень плохо прописаны и, собственно, могут быть применены к любому. Хуже в этой истории то, что в документе не прописано: а что дальше? В Украине есть все возможности и законы, которые могут помочь бороться с олигархами. То, чего нет, - так это справедливой судебной системы. Потому что каждый шаг, который сейчас будет сделан против олигархов, завершится в суде, где олигарх опровергнет все обвинения. Поэтому это - первый шаг, который нужно сделать, чтобы судебная система не дала нивелировать решение Антимонопольного комитета", - сказала народный депутат.

По ее словам, партия "Голос" не поддержит этот законопроект во втором чтении.

"Мы летом подали свой альтернативный пакет антиолигархических законопроектов, который действительно направлен на ограничение олигархического влияния. Он включает в себя усиление полномочий Антимонопольного комитета, лишение олигархов налоговых льгот, а также устранение олигархов от влияния при принятии решений в государственных предприятиях. Это те вещи, которые абсолютно точно помогут бороться с олигархами на национальном уровне. Именно таким образом государство работает в других странах, и так оно должно работать у нас", - резюмировала парламентарий.

Напомним, что омбудсмен Денисова направила Разумкову письмо, в котором просит направить законопроект №5599 на проверку в Венецианскую комиссию, поскольку документ, по ее мнению, может противоречить нормам Конституции. Денисова отметила, что принятие закона об олигархах в имеющейся редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном Суде.

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