СБУ зафиксировала массовую паспортизацию жителей ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ
Выданные "документы" не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу роSSийских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Этот процесс оккупационная "власть" организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в роSSийскую Госдуму, сообщили в пресс-службе СБУ.
По информации спецслужбы, оккупанты рассчитывают привлечь как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Для этого они с июня этого года по прямым указаниям из РоSSии устроили принудительное получение роSSийского гражданства ускоренными темпами.
"Для обеспечения «запланированных» показателей поддержки правящей партии «Единая РоSSия» кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", - отметили в СБУ.
Оккупанты при содействии пропутинской партии "Единая РоSSия" планируют организовывать выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области. Также они хотят обеспечить возможность незаконного "электронного голосования", в частности, на временно оккупированных территориях Украины.
Большинство из "паспортизированных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой РоSSии". Для агитации за пропутинскую партию разработали комплекс мероприятий:
- в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "Единую РоSSию"
- организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию роSSийских властей;
- работают "Инфоцентры" для граждан, которые курирует руководство "Единой РоSSии".
Незаконные действия пророSSийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.
Напомним, что в марте 2016 года в оккупированном Донецке действующий тогда руководитель оккупационной администрации Александр Захарченко получил первый "паспорт ДНР". С тех пор началась активная «паспортизация» жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые могли получить вместо украинского паспорта роSSийский или бумажку никем не признанных Л/ДНР.
За время войны гражданам Украины, которые проживают в роSSийской оккупации, выдали почти 450 тысяч роSSийских паспортов. Поэтому в Кремле вполне могут оправдывать возможную эскалацию конфликта необходимостью «защитить граждан РФ».