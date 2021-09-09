СБУ зафиксировала массовую паспортизацию жителей ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ

Выданные "документы" не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу роSSийских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Фото: СБУ

Этот процесс оккупационная "власть" организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в роSSийскую Госдуму, сообщили в пресс-службе СБУ .

По информации спецслужбы, оккупанты рассчитывают привлечь как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Для этого они с июня этого года по прямым указаниям из РоSSии устроили принудительное получение роSSийского гражданства ускоренными темпами.

Фото: СБУ

"Для обеспечения «запланированных» показателей поддержки правящей партии «Единая РоSSия» кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ ", - отметили в СБУ .

Оккупанты при содействии пропутинской партии "Единая РоSSия" планируют организовывать выезд жителей ОРДЛО для голосования в приграничные города Ростовской области. Также они хотят обеспечить возможность незаконного "электронного голосования", в частности, на временно оккупированных территориях Украины.

Большинство из "паспортизированных" людей, по замыслу кураторов, должны отдать голоса "Единой РоSSии". Для агитации за пропутинскую партию разработали комплекс мероприятий:

в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "Единую РоSSию"

организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию роSSийских властей;

работают "Инфоцентры" для граждан, которые курирует руководство "Единой РоSSии".

Фото: СБУ

Незаконные действия пророSSийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

Фото: СБУ

Напомним, что в марте 2016 года в оккупированном Донецке действующий тогда руководитель оккупационной администрации Александр Захарченко получил первый "паспорт ДНР". С тех пор началась активная «паспортизация» жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые могли получить вместо украинского паспорта роSSийский или бумажку никем не признанных Л/ДНР.