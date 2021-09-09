Арахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний Рады за драку

По Регламенту, нардепов могут лишить права принимать участие в 5 пленарных заседаниях.

?Арахамия призвал отстранить Тищенко и Лероса от заседаний Рады за драку
Фото: 24tv.ua

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал отстранить от заседаний Верховной Рады депутатов Николая Тищенко и Гео Лероса за драку у трибуны.

Об этом глава фракции заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

"У нас есть в Регламенте жесткое наказание (запрет участвовать в 5 пленарных заседаниях из-за нарушения депутатской этики и поведения) ... Это не касается фамилий. Если бы я дрался, я бы так же применил такое правило против себя. Это нормально. Когда все будут понимать, что это - правило, и оно незыблемо, тогда они будут думать перед тем, как что-то делать", - заявил Арахамия.

Он отметил, что будет агитировать коллег голосовать за решение об отстранении Тищенко и Лероса от пленарных заседаний.

"Драться в парламенте не разрешено ... Когда есть драка, то я не буду лично разбираться. Пусть Верховная Рада определится ... Конечно, я не запрещал критику президента. Я что - больной человек? Нет, конечно. У нас свобода слова. Это наша основная ценность. Неправда, что его (Тищенко) вызвали в Офис президента ... Если сейчас мы не создадим механизм превенции таких событий, то они будут драться через день ... будут драться в этом парламенте. У нас, к сожалению, есть только один механизм наказания депутата ... Мы попробуем это сделать ... это правильно ... Я это предлагаю, буду 100% голосовать за это и агитировать", - пообещал Арахамия.

Напомним, сегодня народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко применил силу к внефракционному депутату Гео Леросу во время его выступления в парламенте из-за критики в адрес президента и главы ОПУ. Конфликт произошел во время выступления Лероса при рассмотрении отчета временной следственной комиссии (ВСК) по проверке состояния "Укрзализныци". Лерос с трибуны заявил, что "единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале, касается срыва спецоперации по "вагнеровцам". Депутат добавил, что украинцев интересует, кто "слил спецоперацию", и назвал фамилии Ермака и Зеленского.

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