"Батькивщина" требует от Верховной Рады немедленного принятия двух тарифных законов

Также Юлия Тимошенко отметила необходимость заслушать доклад премьер-министра по поводу тарифов.

"Батькивщина" требует от Верховной Рады немедленного принятия двух тарифных законов
Фото: Lb.ua

Партия "Батькивщина" призывает парламент немедленно принять тарифные законы, которые смогут исправить ситуацию с повышением стоимости коммунальных услуг.

Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления с трибуны парламента, сообщили в пресс-службе политсилы.

По словам Тимошенко, вместе с повышением цен на квартплату стремительно сокращаются субсидии.

"Если раньше субсидии получали семь миллионов хозяйств, то сейчас - всего два с половиной. Это значит, что у людей забрали субсидии, а тепло будет стоить в полтора раза дороже. Это не просто уничтожение украинцев, это реальное доведение их до состояния, когда они не могут кормить своих детей. И это властью игнорируется", - заявила Юлия Тимошенко.

Она призвала депутатов объединиться и не допустить энергетического коллапса, который скажется на жизни каждой украинской семьи.

"Наша команда требует немедленно принять подписанный всеми лидерами фракций законопроект №4680, который направляет на нужды населения газ отечественной добычи, что позволит не увеличивать, а наоборот - существенно снизить тарифы для людей. А также поддержать наш законопроект №6011 и пустить полученные от МВФ средства на увеличение субсидий и дотаций бюджетной сфере. Я прошу немедленно действовать, иначе это ударит по каждому человеку", - подчеркнула она.

Также Юлия Тимошенко отметила необходимость заслушать доклад премьер-министра по поводу тарифов.

Напомним, во время согласительного совета Юлия Тимошенко представила лидерам фракций план снижения тарифов и увеличения субсидий и призвала объединиться вокруг самых болезненных для людей вопросов.

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