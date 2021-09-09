Тищенко поделился собственной теорией: "Если бы не монобольшинство - голосовали бы 300 лет"

"Мы делаем все возможное и невозможное", - заявил нардеп.

Депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко считает, что без монобольшинства Верховной Раде понадобилось бы 300 лет, чтобы проголосовать объем уже принятых законов.

Об этом он заявил журналистам.

"Мы делаем все возможное и невозможное. Даже тот объем законов, который мы принимаем - если бы не было монобольшинства, я так посчитал, около 300 лет мы не приняли бы ... Просто не приняли бы никогда! Вот так", - сказал Тищенко .

На вопрос журналиста, как нардеп посчитал, что именно 300 лет, Тищенко ответил: "А это по теории ... Есть такая теория ... Долго о ней рассказывать".

Напомним, сегодня Тищенко подрался с внефракционным депутатом Гео Леросом во время его выступления в парламенте из-за критики в адрес президента и руководителя ОП.

По данным Комитета избирателей Украины, монобольшинство в Раде не обеспечивает 226 голосов "за", поскольку из 247 депутатов "Слуги народа" регулярно голосуют только 220.

Ранее КИУ назвал "Слугу народа" самой молчаливой партией в Раде, поскольку депутаты монобольшинства меньше всех выступают в парламенте. В среднем один депутат "Слуги народа" за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений - Николай Сольский.

Рада девятого созыва начала работу 29 августа позапрошлого года. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуга народа".

12 сентября 2019 года в парламенте впервые не хватило голосов для принятия решения - депутаты отказались сократить срок подготовки ко второму чтению законопроекта №1061 об управлении безопасностью автомобильных дорог.