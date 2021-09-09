Депутаты Гео Лерос и Николай Тищенко подрались в Раде

Конфликт произошел во время рассмотрении отчета ВСК по проверке состояния "Укрзализныци".

Депутаты Гео Лерос и Николай Тищенко подрались в Раде
Фото: скрін трансляції

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко применил силу к внефракционному депутату Гео Леросу во время его выступления в парламенте из-за критики в адрес президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Конфликт произошел во время выступления Лероса при рассмотрении отчета временной следственной комиссии (ВСК) по проверке состояния "Укрзализныци". Спикер парламента Дмитрий Разумков предоставил Леросу слово для выступления. Тот с трибуны заявил, что "единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале, касается срыва спецоперации по "вагнеровцам". Депутат добавил, что украинцев интересует, кто "слил спецоперацию" и назвал фамилии Ермака и Зеленского.

Фото: скрин трансляции

В этот момент «слуга народа» Тищенко подошел к трибуне и убрал от Лероса микрофон. На что тот попытался снова его включить. После этого Тищенко силой пытался оттянуть Лероса от трибуны.

"Хорошо, что здесь есть такие, как Тищенко!" - начал кричать Лерос.

После этого Тищенко схватил его и вынес с места за трибуной.

Фото: скрин трансляции

"Прошу успокоиться! Что это происходит! Остановитесь! Отпустите коллегу!" - призвал спикер Разумков. Однако драка между Леросом и Тищенко продолжилась возле трибуны, куда начали подходить депутаты из фракций ОПЗЖ, "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса".

Разумков объявил перерыв на 15 минут. Но драку остановили, поэтому заседание Рады продолжилось в обычном режиме. Леросу разрешили закончить выступление с трибуны.

Фото: скрин трансляции

Фото: скрин трансляции

Фото: скрин трансляции

Отметим, что 1 сентября прошлого года Лероса исключили из фракции "Слуги народа" за критику президента.

Напомним, в конце июня между "слугами народа" Тищенко и Александром Куницким произошло столкновение в столовой Рады. Видео под названием "Коля Тищенко быкует в Верховной Раде" Куницкий обнародовал в YouTube. По словам депутата, причиной конфликта якобы стал законопроект об автоматической пролонгации дипломов моряков.

Помощница Николая Тищенко в комментарии LB.ua сообщила, что "никакой драки не было". А глава партии Александр Корниенко сообщил журналистам, что "видел отдельно и Тищенко, и Куницкого. Но выглядят они, как побитые".

Ранее в парламенте подрались нардепы ОПЗЖ и "Слуги народа". Глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев при обсуждении поправок ОПЗЖ сказал, что "эта позиция не имеет ничего общего с содержанием поправок". Он также заявил: "Нас спрашивали, когда закончится эпоха бедности. Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой соизмеримо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет".

После этого нардепы ОПЗЖ вышли к Потураеву и продолжили с ним конфликт. Первым к нардепу подбежал Илья Кива, а на защиту Потураева вышел Николай Тищенко. Между ним и Кивой была основная часть драки.

В ноябре прошлого года Лерос подрался со "слугой народа" Александром Юрченко, который вызвал полицию и скорую.

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