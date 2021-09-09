Из Афганистана хотят эвакуироваться еще 159 украинцев

В Афганистане ожидают эвакуации еще 159 украинцев. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также посольства дружественных нам стран, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы", - отметил он.

По словам Кулебы, украинцы, которые до сих пор не эвакуировались, не относятся к так называемым группам риска, то есть не являются журналистами, общественными активистами и не работали в свергнутом правительстве.

Напомним, "Талибан" разрешил вылететь еще 200 гражданским лицам из США и других стран, которые остались в Афганистане после завершения эвакуационных рейсов 31 августа. Они смогут улететь чартерными рейсами.