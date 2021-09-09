"Талибан" разрешил вылететь из Афганистана еще 200 иностранцам

Пока не известно, есть ли среди них те, кто застрял в городе Мазари-Шариф.

"Талибан" разрешил вылететь еще 200 гражданским лицам из США и других стран, которые остались в Афганистане после завершения эвакуационных рейсов. Они смогут улететь чартерными рейсами, пишет Reuters со ссылкой на официального представителя США .

По словам этого источника, на талибов с целью разрешения выезда оказывал давление спецпредставитель США Залмай Халилзад.

Вылет рейсов ожидается сегодня, в четверг. Чиновники пока не говорят, будут ли среди пассажиров ближайших рейсов те, кто застрял на несколько дней в городе Мазари-Шариф из-за запрета талибов на вылет.

Напомним, что около 1000 человек застряли в городе Мазари-Шариф в ожидании разрешения на вылет чартерных рейсов. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который является одним из ключевых переговорщиков с "Талибаном", сказал, что проблема заключается в документах.

По его словам, талибы разрешили вылет всем, кто имеет действующие документы. Те, у кого их нет, не могут покинуть Афганистан. В то же время Блинкен добавил, что ему неизвестно о ситуации содержания людей в заложниках.