Рада поддержала промежуточный отчет ВСК по состоянию "Укрзализныци": проверка установила потерю трети основных фондов

"Констатируем, что руководство "Укрзализныци" не сохраняет и не развивает доверенное государством имущество и основные фонды".

В Верховной Раде презентовали промежуточный отчет временной следственной комиссии по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця".

Отчет расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины органами управления указанного предприятия привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей, поддержали 296 депутатов.

В ходе проверки обнаружили потерю трети стоимости основных фондов УЗ, сообщила народный депутат Юлия Гришина ("Слуга народа").

"Что мы констатируем сегодня? Состояние, в котором оказалось государственное предприятие "Укрзализныця", уже не позволяет в полной мере выполнять основные задачи - перевозки грузов и пассажиров", - отметила она.

По словам Гришиной, отчет содержит конкретные фамилии виновников такого положения. Это топ-менеджеры, которые не являются профессиональными железнодорожниками.

"Констатируем, что руководство "Укрзализныци" не сохраняет и не развивает доверенное государством имущество и основные фонды. Проверкой установлена потеря трети стоимости основных фондов. За 5 лет план капиталовложений выполнили на 65%, не освоено 30 млрд грн", - добавила депутат.

Еще одной причиной назвали влияние олигархических групп, которые регулярно недоплачивают УЗ, в том числе и по тарифам на грузовые перевозки. Это лишило УЗ 100 млрд грн за последние пять лет.

Напомним, в апреле Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" признала работу наблюдательного совета и правления УЗ неудовлетворительной. На заседании члены комиссии признали и.о. главы правления Ивана Юрика и членов правления УЗ "некомпетентными и не соответствующими занимаемой должности".

В августе Кабинет министров уволил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика. Вместо него назначили Александра Камишина, управляющего партнера инвестиционной компании Fortior Capital.