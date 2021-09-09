"Слуга народа" Клочко заявил, что не имеет отношения к недвижимости его матери

По его словам, мать продала квартиру в Броварах, добавив собственные накопления и его подарок, сделанный им еще до депутатства.

"Слуга народа" Клочко заявил, что не имеет отношения к недвижимости его матери
Андрій Клочко
Фото: facebook.com/andrey.klochko.92

Депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко заявил, что непричастен к тому, что его 70-летняя мать за годы его депутатства стала обладательницей имущества примерно на 14,5 млн гривен и объяснил, что ей помогает его сестра.

"Я - совершеннолетний человек, с родителями не живу уже 14 лет, имею свою семью. К приобретению недвижимости, о которой сообщили журналисты, не имею никакого отношения. Это касается только моей мамы и моей сестры. Что-то комментировать за них считаю некорректным" , - написал Клочко в фейсбуке.

Он отметил, что не общается с родителями и сестрой по каким-либо финансовым вопросам.

"Моя сестра помогает маме, она - обеспеченный человек и имеет медицинский бизнес, ее муж возглавляет местный филиал международной компании. Они способны обеспечить себя и осуществлять операции с недвижимостью без моей помощи и тем более - согласия. Единственное, что я знаю - и мама, и сестра продали квартиры, находившиеся в их собственности, и купили другие - добавив собственные накопления и мой подарок, который я сделал еще в 2018 году, продав двухкомнатную квартиру в Броварах.", - пояснил Клочко.

Напомним, журналисты Bihus.Info выяснили, что 70-летняя мать Клочко за последние два года стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля "Тесла". Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн.

Андрей Клочко до депутатства был частным предпринимателем с основным видом деятельности - торговля книгами. Жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году женщина задекларировала более 3,3 млн грн доходов.

В комментарии журналистам Bihus.Info Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

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