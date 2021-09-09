Нардепы предварительно одобрили разрешение на принудительное кормление заключенных, объявивших голодовку
Эту меру смогут применять только после решения суда.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий принудительно кормить лиц, находящихся под стражей и отказывающихся от еды.
"За" проголосовали 286 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Законопроект №4323 предусматривает, что к осужденному, который заявил об отказе от еды, может быть применено принудительное кормление, но только на основании решения суда.
Для определения нужно заключение врача о том, что голодание чревато ухудшением состояния здоровья и несет угрозу жизни.
При рассмотрении документа нардепы отметили, что в законопроекте не указана технология, как должно происходить принудительное кормление. Это должны исправить ко второму чтению.
Этот законопроект авторства Кабинета министров был зарегистрирован в парламенте в ноябре прошлого года.