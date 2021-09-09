Нардепы предварительно одобрили разрешение на принудительное кормление заключенных, объявивших голодовку

Эту меру смогут применять только после решения суда.

Нардепы предварительно одобрили разрешение на принудительное кормление заключенных, объявивших голодовку
Фото: Сергей Нужненко

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий принудительно кормить лиц, находящихся под стражей и отказывающихся от еды.

"За" проголосовали 286 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Законопроект №4323 предусматривает, что к осужденному, который заявил об отказе от еды, может быть применено принудительное кормление, но только на основании решения суда.

Для определения нужно заключение врача о том, что голодание чревато ухудшением состояния здоровья и несет угрозу жизни.

При рассмотрении документа нардепы отметили, что в законопроекте не указана технология, как должно происходить принудительное кормление. Это должны исправить ко второму чтению.

Этот законопроект авторства Кабинета министров был зарегистрирован в парламенте в ноябре прошлого года.

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