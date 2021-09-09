КГГА через систему "Стоп-спам" организовала автодозвон более чем на 2 800 номеров рекламных нарушителей

Эти номера попали в систему "Стоп-спам".

КГГА через систему "Стоп-спам" организовала автодозвон более чем на 2 800 номеров рекламных нарушителей
Фото: golos.kyivcity.gov.ua

В течение 2020-2021 годов КГГА организовала автоматический дозвон на 2 895 номеров, которые были внесены в систему "Стоп-спам". Об этом LB.ua сообщили в Киевской городской госадминистрации в ответ на запрос.

В Киеве работает система автоматического дозвона на номера, которые содержатся на несанкционированных рекламных объявлениях. В соответствии с приказом №880, Управление по вопросам рекламы организует автодозвон на номера, которые указаны на рекламе с нарушениями.

Благодаря "Стоп-спаму" в 2020 году был осуществлен автодозвон на 1 766 номеров, сняты с автодозвона 413. С начала 2021 года был осуществлен автодозвон на 1 129 номеров, сняты 334 номера.

"Процедура удаления телефонных номеров из системы "Стоп-спам" не предусмотрена. Автодозвон осуществляется до устранения нарушения и уплаты штрафа (в случае составления протокола об административном правонарушении)", - говорится в ответе на запрос.

Согласно приказу КГГА, в случае самовольного размещения рекламных средств или других объявлений рекламного содержания в г. Киеве на номер абонента, указанный в рекламе, может осуществляться автодозвон (звонки с интервалом в несколько минут) с информированием рекламодателя автоответчиком о нарушении им установленных правил и обязательстве немедленного устранения нарушения.

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