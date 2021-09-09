Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка роSSийские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников. Неподалеку от Павлополя открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.

Около Золотого-4 вооруженные формирования РФ дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области были зафиксированы пролеты трех вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате двое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести.

"В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - отметили в штабе.

По состоянию на 7:00 утра 9 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение дня среды, 8 сентября, оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины.