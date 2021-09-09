Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел

Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.

Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Фото: Lb.ua

В Украине из-за подделки документов о вакцинации против коронавируса уже открыты около 80 уголовных дел.

Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

"Сегодня 50 уголовных дел начато Министерством внутренних дел, около 30-ти - Службой безопасности Украины за подделку документов. К сожалению, это проблема... Это может дискредитировать саму кампанию вакцинации, когда человек купит справку, а потом заболеет COVID-19 и попадет в реанимацию, и это будут активно распространять противники вакцинации. Это достаточно важно с точки зрения эффективности и поддержки вакцинальной кампании", - заявил Ляшко на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации.

Министр напомнил, что уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.

Он также подчеркнул, что Минздрав не будет поддерживать медработников, которые занимаются поддержкой медицинской документации.

Напомним, Украина в ближайшее время перейдет на "желтый" уровень карантинной опасности. Однако, это случится не с 13 сентября, как прогнозировалось. В "желтой" зоне смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80% или более персонала (одной или двумя дозами). Остальным придется переводить учебный процесс на дистанционку.

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