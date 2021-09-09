Представители Германии и РФ обсудили транзит газа через Украину после 2024 года

"Стороны договорились продолжить соответствующие консультации".

Представители Германии и РФ обсудили транзит газа через Украину после 2024 года
Фото: utg.ua

Вице-премьер РФ Александр Новак и уполномоченный правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее провели рабочую встречу.

Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, в ходе встречи стороны обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.

"Стороны договорились продолжить соответствующие консультации", - говорится в сообщении по итогам переговоров.

Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия РоSSии и Германии.

Ранее генеральный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительные работы на газопроводе "Северный поток - 2" планируется завершить к концу лета, запустить трубопровод - до конца этого года.

21 июля США и Германия сообщили о сделке, по которой американцы не будут мешать достройке "Северного потока - 2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продолжение газового соглашения с Россией на 10 лет.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что подписанное соглашение значительно углубит политический и безопасностный кризис в Европе, и сообщили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуска газопровода.

В Европарламенте выступили с жестким заявлением по соглашению между США и ФРГ.

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