Представители ОП и американского посольства подвели итоги визита Зеленского в США

Стороны, среди прочего, уделили внимание подготовке визитов американских чиновников в Украину.

Представители ОП и американского посольства подвели итоги визита Зеленского в США
Фото: Офіс президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристиной Квин и другими представителями Посольства США.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Участники встречи подвели первые итоги визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты в вопросах безопасности и обороны.

"Роман Машовец отметил положительные результаты этого визита учитывая подписание контрактов высокого уровня и ряда других важных двусторонних документов в сферах стратегического оборонного партнерства, исследований, разработок и испытаний, совместных космических проектов и установления линии защищенной связи", - говорится в заявлении.

Стороны уделили внимание подготовке визитов американских чиновников в Украину, и необходимости выработки и согласования практических мер по реализации достигнутых договоренностей.

"Стороны также обсудили дальнейшие совместные усилия, направленные на имплементацию оборонных реформ, развитие сектора безопасности и обороны Украины, содействие США в приближении Украины к членству в НАТО, усиление ее системы кибербезопасности и привлечение украинских специалистов по этому вопросу в многосторонних форматах сотрудничества", - сказано в сообщении.

Роман Машовец поблагодарил американскую сторону за стратегическую поддержку в сфере безопасности, оказание помощи ВСУ и совещательную помощь, которая способствует развитию законодательной базы и усилению обороноспособности Украины.

Со своей стороны Кристина Квин заверила в неизменной поддержке Украины относительно гарантий безопасности и готовности и дальше углублять двустороннее сотрудничество, которое было политически закреплено во время визита Президента Украины в США.

Напомним, что 31 августа и 1 сентября Зеленский проводил встречи с руководством США в Вашингтоне, а 2 сентября полетел на Западное побережье в Сан-Франциско. Президент выступил с лекцией в Стэнфордском университете, а также посетил офис Apple для встречи с руководителем компании Тимом Куком.

Также глава украинского государства встретился с инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины. Президент рассказал венчурным фондам о "Дие City", а также призвал инвесторов вкладывать в Украину.

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