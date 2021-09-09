Для больных коронавирусом могут быть задействованы до 90 тысяч коек, - Ляшко

По словам министра, такое количество коек Минздрав имел в резерве в начале этого года.

Для больных коронавирусом могут быть задействованы до 90 тысяч коек, - Ляшко
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что потенциально в Украине для больных коронавирусом могут быть задействованы до 90 тыс. коек.

Об этом он сказал во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает "Укринформ".

"У нас есть три сценария течения коронавирусной болезни на территории Украины - оптимистический, умеренный и пессимистический. Под каждый из этих сценариев коечного фонда, который будет разворачиваться, у нас хватает (коек - ред.). Максимально нам нужно будет развернуть, но это исключительно математический сценарий, это около 82 тыс. коек", - сказал Ляшко.

По его словам, такое количество коек Минздрав имел в резерве в начале этого года.

"Потенциально понимаем, что мы можем до 90 тысяч (коек - ред.) развернуть. Но это тогда вопрос критического влияния на систему здравоохранения, поскольку мы снова останавливаем плановые госпитализации и предоставляем приоритет госпитализациям с коронавирусной болезнью", - добавил министр.

Сейчас, по его словам, исключительно под COVID-19 отведено 38 тыс. коек, из них более 37 тыс., то есть более 90%, обеспечены централизованным кислородом.

Напомним, Украина в ближайшее время перейдет на "желтый" уровень карантинной опасности. Однако, это случится не с 13 сентября, как прогнозировалось. В "желтой" зоне смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80% или более персонала (одной или двумя дозами). Остальным придется переводить учебный процесс на дистанционку.

По состоянию на 7 сентября в Украине менее 60% работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну прививку от коронавируса. В Киеве сейчас вакцинировали только 62% работников образования.

В целом по Украине Минздрав отчитался о более 10 млн прививок от коронавируса.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что постановление Кабмина определяет, что для очной работы учебных заведений должно быть вакцинировано не менее 80% работников, однако постановление не предусматривает механизмы того, как руководитель учреждения должен узнать о том, что работник прошел полный курс вакцинации. Горбачев предложил такую схему: департамент здравоохранения раз в неделю подает в каждую школу информацию о том, сколько работников. При этом медицина видит фамилии, а образование - нет. "И не должно видеть, потому что это будет поводом для давления и принуждения к вакцинации, которая сейчас у нас является добровольной", - отметил образовательный омбудсмен.

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