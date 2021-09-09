Большинство школ Ивано-Франковщины с 13 сентября перейдут на дистанционное обучение

80% работников вакцинировано лишь в 15 учебных заведениях.

Большинство школ Ивано-Франковщины с 13 сентября перейдут на дистанционное обучение
Фото: pravda.com.ua

В Ивано-Франковской области вакцинировано 80% работников только в 15 учебных заведениях. С понедельника, 13 сентября, они продолжат работу в обычном режиме, а остальные школы перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения обычного режима работы является вакцинация более 80% педагогов", - сказала она.

Онищук добавила, что на сегодня в области вакцинировано лишь 29% учителей.

Напомним, мэр Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным. Он также пообещал 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после прививки от ковида, но потом перевел это в шутку.

Украина в ближайшее время перейдет на "желтый" уровень карантинной опасности. В "желтой" зоне смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80% или более персонала (одной или двумя дозами). Остальным придется переводить учебный процесс на дистанционку.

По состоянию на 7 сентября в Украине менее 60% работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну прививку от коронавируса. В Киеве сейчас вакцинировали только 62% работников образования.

В целом по Украине Минздрав отчитался о более 10 млн прививок от коронавируса.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что постановление Кабмина определяет, что для очной работы учебных заведений должно быть вакцинировано не менее 80% работников, однако постановление не предусматривает механизма того, как руководитель учреждения должен узнать о том, что работник прошел полный курс вакцинации. Горбачев предложил такую схему: департамент здравоохранения раз в неделю подает в каждую школу информацию о том, сколько работников. При этом медицина видит фамилии, а образование - нет. "И не должно видеть, потому что это будет поводом для давления и принуждения к вакцинации, которая сейчас у нас является добровольной", - отметил образовательный омбудсмен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Блок рекламы


Похожие новости
Последнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентябряПоследнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября
В США идентифицировали двух жертв терактов 11 сентября 2001 годаВ США идентифицировали двух жертв терактов 11 сентября 2001 года
Глава Сумской ОГА предупредил о закрытии школ и садиков, в которых привиты менее 80% персоналаГлава Сумской ОГА предупредил о закрытии школ и садиков, в которых привиты менее 80% персонала
Ляшко анонсировал «желтую» зону и усиление карантина с 13 сентябряЛяшко анонсировал «желтую» зону и усиление карантина с 13 сентября
"Слуга народа" планирует провести съезд 6 сентября"Слуга народа" планирует провести съезд 6 сентября
Приговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку огласят 6 сентябряПриговор белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку огласят 6 сентября
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
ВОЗ призывает не закрывать школы на карантинВОЗ призывает не закрывать школы на карантин
Большинство украинцев не жалеют о распаде СССРБольшинство украинцев не жалеют о распаде СССР
Ремонт КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом продлили до 15 сентябряРемонт КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом продлили до 15 сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости