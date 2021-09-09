Большинство школ Ивано-Франковщины с 13 сентября перейдут на дистанционное обучение

В Ивано-Франковской области вакцинировано 80% работников только в 15 учебных заведениях. С понедельника, 13 сентября, они продолжат работу в обычном режиме, а остальные школы перейдут на дистанционную форму обучения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила глава Ивано-Франковской областной администрации Светлана Онищук.

"С понедельника учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения, поскольку ключевым условием для проведения обычного режима работы является вакцинация более 80% педагогов", - сказала она.

Онищук добавила, что на сегодня в области вакцинировано лишь 29% учителей.

Напомним, мэр Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь невакцинированным. Он также пообещал 100 тыс. грн первой женщине, которая забеременеет после прививки от ковида, но потом перевел это в шутку.

Украина в ближайшее время перейдет на "желтый" уровень карантинной опасности. В "желтой" зоне смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80% или более персонала (одной или двумя дозами). Остальным придется переводить учебный процесс на дистанционку.

По состоянию на 7 сентября в Украине менее 60% работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну прививку от коронавируса. В Киеве сейчас вакцинировали только 62% работников образования.

В целом по Украине Минздрав отчитался о более 10 млн прививок от коронавируса.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что постановление Кабмина определяет, что для очной работы учебных заведений должно быть вакцинировано не менее 80% работников, однако постановление не предусматривает механизма того, как руководитель учреждения должен узнать о том, что работник прошел полный курс вакцинации. Горбачев предложил такую схему: департамент здравоохранения раз в неделю подает в каждую школу информацию о том, сколько работников. При этом медицина видит фамилии, а образование - нет. "И не должно видеть, потому что это будет поводом для давления и принуждения к вакцинации, которая сейчас у нас является добровольной", - отметил образовательный омбудсмен.