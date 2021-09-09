Последнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября

За две недели необходимо осуществить определенную техническую работу.

Последнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября
Фото: oilreview.kiev.ua

Последнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" в его нынешнем составе состоится 20 сентября этого года.

Об этом сообщила на брифинге глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, передает "Интерфакс-Украина".

По словам еще одного члена наблюдательного совета Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), наблюдательный совет продолжит свою работу в течение еще двух недель.

"Потому что мы должны за две недели сообщить о нашей отставке и мы хотели, чтобы все было в порядке, когда мы уйдем, и была проведена необходимая техническая работа", - отметил Людо ван дер Хейден.

"Мы понимали, что не так просто будет нанять новых людей", - добавил он.

Напомним, сегодня Кабинет министров подтвердил увольнение трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" - Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена.

Причиной их отставки стал отказ Кабмина пересмотреть свое решение о назначении главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.

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