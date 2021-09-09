Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений ветеранов войны

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров 8 сентября.

Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений ветеранов войны
Алішерове посвідчення УБД
Фото: kmu.gov.ua

Отныне удостоверение "Член семьи погибшего" будет выдаваться детям погибшего (умершего) ветерана при достижении ими 14-летнего возраста.

Как сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, соответствующий проект постановления «О внесении изменений в пункт 4 Положения о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны» был принят на заседании Кабинета Министров 8 сентября.

Кроме этого, в Положение внесены изменения в части использования необходимой информации из Единого государственного реестра ветеранов войны для проверки сведений о членах семей погибших (умерших) ветеранов.

"На сегодняшний день органы социальной защиты лишены возможности эффективно осуществлять верификацию достоверности информации, представленной лицами, на которых распространяется действие Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Внедрение такой верификации будет способствовать совершенствованию подхода к социальной защите этих лиц и оптимизации бюджетных расходов" , - отметила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Напомним, Министерство по делам ветеранов планирует в октябре интегрировать удостоверение участника боевых действий в "Дие".

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