С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении населенного пункта Опытное роSSийские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников. Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

Также в зоне ООС пиротехники ДСНС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 135 взрывоопасных предметов и полностью восстановили четыре поврежденные дома.

Напомним, во вторник, 7 сентября, в районе проведения ООС было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Один украинский военный получил ранения.