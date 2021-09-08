Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,5 млн. гривен на подготовку к переписи населения

Перепись должна состояться в 2023 году.

Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 82,5 млн. гривен на подготовку к переписи населения
Фото: naviny.by

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение средств на подготовку к переписи населения Украины, которая состоится в 2023 году.

Об этом сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал он.

Гончаренко также обнародовал проект решения, согласно которому выделенные из бюджета средства будут потрачены, в том числе, на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона - для проведения интернет-раунда переписи населения, а также - на техническую подготовку органов государственной статистики .

Напомним, первая и пока последняя перепись в независимой Украине состоялась в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48 457 тыс. человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР, в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51 700 тыс. человек.

Всеукраинскую перепись населения планировали на 2011 год. Впоследствии ее перенесли сначала на 2012-й, потом на 2013-й, потом на 2014-й, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.

В 2019 году в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения, для которого за основу должны были принять данные мобильных операторов. Перепись населения в оккупированном Крыму и на Донбассе в правительстве планировали провести с помощью спутников. Директор Института демографии Элла Либанова раскритиковала эту идею. Она отметила, что электронную перепись может не признать международное сообщество.

В феврале 2020 года Кабмин сообщил, что намерен определиться с моделью проведения переписи населения до июня. В июле стало известно, что Кабмин не планирует проводить перепись населения в 2020 году.

В декабре прошлого года Кабмин одобрил распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения". Отмечалось, что результаты переписи будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического и социального развития, бюджетной политики, а также для демографических прогнозов.

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