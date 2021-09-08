СБУ обнародовала доказательства взяточничества начальника Летной академии НАУ и вручила ему новое подозрение

На опубликованном видео чиновник, в частности, признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".

СБУ обнародовала доказательства взяточничества начальника Летной академии НАУ и вручила ему новое подозрение
Фото: pravda.com.ua

Сотрудники Службы безопасности вручили новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета, которого уличили в получении 20 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

По версии следствия, злоумышленник имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему «уверенно себя чувствовать», даже будучи подозреваемым СБУ. Ранее ему уже вручали подозрение по этой же статье, но судьи отпустили его прямо в зале заседаний.

Новое подозрение злоумышленнику вручали в одной из больниц города Киева, куда тот приехал из Кропивницкого, чтобы якобы "подправить" свое здоровье.

Также СБУ опубликовала видео, на котором зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали взятку. На записях видно, как начальник Академии договаривается о системе «откатов» на учебных полетах студентов. При этом его не устраивает взятка в национальной валюте, и он требует перевести ее в доллары.

Собеседники также договариваются об "откатах" с каждого этапа учений студентов, а начальник Академии признается, что заставляет студентов вносить "дополнительные платежи".

Напомним, начальника Летной академии Национального авиационного университета и его посредника - начальника летного училище ЛА НАУ - подозревают в вымогательстве взятки в $20 тыс. Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, когда он планировал бежать в Киев.

Коррупционные скандалы в НАУ - не редкость. в 2015 году Минобразования оценило злоупотребления в университете за период работы ректора Николая Кулика в течение 2008-2015 годов почти в 300 млн гривен. Действующий тогда министр образования и науки Сергей Квит уволил всех сотрудников отдела внутреннего аудита министерства за покрывательство махинаций в НАУ. Министр говорил, что экс-регионал, первый проректор НАУ Максим Луцкий использовал университет для личного обогащения. Позже Минобразования уволило и самого Луцкого, а также четырех проректоров, как назначенных вопреки уставу университета и закону.

В 2016 году по подозрению в получении взятки задержали вр.и.о. ректора Владимира Харченко. А в апреле 2018 года поймали на взятке заместителя начальника летной академии НАУ по наземным службам в Кропивницком.

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