Кабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой

Стипендии будут получать 26 человек.

Кабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду назначил пожизненные стипендии для 26 граждан Украины, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Постановление принято во исполнение указа президента Владимира Зеленского №193 от 14 мая 2021 года.

"Вечные государственные стипендии с 1 июня 2021 года назначены 26 гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала катастрофы (Холокоста) и героизма "Яд ва-Шем" звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины - звания праведника Украины или праведника Бабьего Яра", - говорится в сообщении.

Размер стипендии составляет три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 5562 гривны по состоянию на 1 июля.

Напомним, что в начале 2021 года Верховная Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

14 мая - это также день, когда в 1948 году была провозглашена независимость Израиля как еврейского государства.

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