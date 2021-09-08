Кабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой

Кабинет министров на заседании в среду назначил пожизненные стипендии для 26 граждан Украины, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Постановление принято во исполнение указа президента Владимира Зеленского №193 от 14 мая 2021 года.

"Вечные государственные стипендии с 1 июня 2021 года назначены 26 гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала катастрофы (Холокоста) и героизма "Яд ва-Шем" звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины - звания праведника Украины или праведника Бабьего Яра", - говорится в сообщении.

Размер стипендии составляет три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть 5562 гривны по состоянию на 1 июля.

Напомним, что в начале 2021 года Верховная Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

14 мая - это также день, когда в 1948 году была провозглашена независимость Израиля как еврейского государства.