Комитет Рады начнет пересмотр законопроекта о столице уже в октябре

20 из 27 членов Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержали предложение о возвращении к рассмотрению законопроекта 2143-3 о разделении полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации. Четверо членов комитета воздержались.

Об этом на заседании Комитета сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин, передает корреспондент LB.ua.

"Если учитывать замечания Совета Европы и Главного юридического управления к законопроекту (о столице), то они касаются широкого спектра. Фактически всего тела законопроекта, а не каких-то точечных аспектов. Что касается сроков и нашей способности ... Убежден, нам вряд ли удастся подготовить качественный и консенсусный законопроект до 22 сентября. Поэтому я себе ставлю задачу, что мы сможем выпустить на комитет этот законопроект на первое заседание в октябре", - сказал он.

Безгин не исключил, что "могут появиться лишние политические нарративы, которые могут на это влиять (на сроки подготовки новой редакции законопроекта)".

Он призвал коллег к сотрудничеству, чтобы выйти на рассмотрение законопроекта на третье заседание комитета в течение этой сессии.

"Мы выйдем на рассмотрение этого вопроса повторно", - предлагает он.

В то же время член комитета и народный депутат группы "За будущее" Игорь Гузь отметил, что "вся ситуация вокруг Кличко имеет исключительно политический подтекст".

"Все понимают, что Офис президента, его руководитель Андрей Ермак, «Слуга народа» хотят заставить Кличко публично отказаться от президентских амбиций. Я не в команде Кличко. Я представляю другую политическую силу ... Но мне категорически не нравится, что действующая власть создает террор в Киевском городском совете. Каждую неделю десятки обысков. И мы понимаем, как это делается. Год ничего не было. Но потом нажимают кнопку в Офисе президента и начинается шквал процессов. То же касается этого законопроекта ... мы развиваем тему с КГГА .. . Такие вещи, как пружина, сыграют против Зеленского и народа", - отметил он.

Депутат из "Слуги" и член комитета Дмитрий Гурин при обсуждении вопроса напомнил, что "этот законопроект писали с киевлянами".

"Было широкое обсуждение. Это делали, когда никаких конфликтов между государственной властью не было ... Этим законом мы должны решить реальные проблемы киевлян ... Возможно, закон о столице конфликтный, есть депутаты, которые его критикуют. Однако есть 900 поправок к нему, которые нужно рассмотреть. Но выйти на компромиссную и консенсусную редакцию, провести закон через зал ... Если мы вернем городу самоуправление, которого не было эти 200 лет, то будем все большие молодцы. Выйдем из зоны политизации", - отметил он .

Член фракции "Европейская солидарность" Максим Соврасов призвал "не заниматься политикой".

"Я считаю, что это чисто политический вопрос, который назрел актуально в Офисе президента. И сейчас его педалируют. Чтобы избежать политизации, нам надо с самого начала пройти весь путь. Пройти снова первое чтение, второе, и не будет никаких конфликтов. Думаю, тогда Киевская городская администрация пойдет навстречу. Мы своевременно выработаем качественный закон. Киевляне требуют закона о столице ... Но сейчас - это «перекати колено», будет много обжалований регламента", - прогнозирует депутат.

Подытожил обсуждение глава партии "Слуга народа" и член комитета Александр Корниенко, который отметил, что "понимает стремление затянуть этот процесс, потому что каждый день без закона (о столице) позволяет Киевсовету принимать решения, связанные с сомнительными выделениями земли, отводами, планами".

"Это все то, что киевляне не хотели бы видеть у себя в городе. А хотели бы видеть реальное самоуправление и работающую систему. Когда над нашим большим и солнценосным мэром не может быть претензий, но должен быть какой-то надзор. Мы не говорим о контроле, мы уважаем Хартию местного самоуправления. Поэтому говорим о заботливом надзоре. Давайте заботливый надзор обсуждать. Выписывать это в законе и делать город, который будет жить по Конституции, а не по непонятным схемам, где эвакуаторы превращаются в ОПГ. Этот вопрос назрел. Давайте им постепенно заниматься ... Обсуждать правки ... Не думаю, что появятся новые правки. Из тех 900, которые есть, есть что выбрать и скомпоновать", - сказал глава "Слуги народа".

Напомним, в настоящее время, в соответствии с законодательством, возглавлять КГГА может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда. Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве , тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

Законопроект "О Киеве - столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко, в сентябре 2019 года. Тогда же впервые встал вопрос о смещении Кличко. Новый закон имеет целью разделить должности мэра и главы КГГА, а также создать новый исполнительный орган - Киевской магистрат.

Законопроект "О столице" в первом чтении одобрили уже в октябре, через месяц после регистрации документа парламентом.

Назначать и увольнять главу КГГА может исключительно президент Украины, представление вносит правительство. В сентябре 2019 года правительство Алексея Гончарука направило президенту представление, впрочем, дело дальше не пошло. В то время у Кличко был конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, и именно Богдан форсировал вопрос увольнения главы КГГА. Кличко в ответ на это подал заявления в суд и на правительство, и на Богдана.

После 2019 года вопрос законопроекта "О столице" парламентом не рассматривался.

Новое обострение отношений между Кличко и центральной властью произошло весной 2021 года. Правоохранительные органы устроили массированные обыски в коммунальных предприятиях и у их подрядчиков, что мэр города назвал давлением на городскую власть. По мнению Кличко, обыски связаны с нежеланием мириться с введением исполнительных комитетов, "когда общество и управление городом не зависят от указаний и воли Банковой". Кличко также утверждал, что обо всех фактах злоупотреблений городской власти было известно, и она сама передавала об этом информацию правоохранителям.

После этого в столице сменился начальник полиции - вместо Андрея Крищенко киевский главк возглавил Иван Выговский. Источники LB.ua сообщали, что смена произошла из-за того, что власть не устраивали рабочие отношения, которые сложились между Кличко и Крищенко.