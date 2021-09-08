Директором театра русской драмы в очередной раз переизбрали Резниковича

Он возглавляет учреждение с 1994 года.

Директором театра русской драмы в очередной раз переизбрали Резниковича
Михайло Резнікович
Фото: ovaya.com.ua

Конкурсная комиссия Министерства культуры и информационной политики 6 сентября выбрала директором Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки Михаила Резниковича, который возглавляет это учреждение с 1994 года.

Об этом сообщает "Суспильне".

Доступа журналистам к заседанию, где выбирали руководителя, министерство не предоставило, сославшись на карантинные мероприятия.

На конкурс подавали документы всего два кандидата: Резникович и Евгений Паперный. Во время заседания они выступили и ответили на вопросы комиссии.

Секретарь комиссии отметил, что Паперный не предоставил программу развития театра, поэтому "второй кандидат имеет больше преференций для того, чтобы его кандидатура была предложена министру для подписания контракта".

Члены комиссии единогласно проголосовали за Резниковича - шесть голосов.

Выступления кандидатов и ход голосования транслировались в YouTube.

Спектакли в театре Леси Украинки идут на русском языке. После того, как начали действовать новые нормы языкового закона, театр не перешел на украинский, а предлагает посетителям буклеты с кратким переводом спектаклей на украинском.

Напомним, с 1994 года должность генерального директора - художественного руководителя Театра русской драмы имени Леси Украинки занимает Михаил Резникович.

В апреле 2005 года за поддержку Виктора Януковича на выборах 2004 года Резниковича уволили решением министра культуры Оксаны Билозир. В декабре 2005 года восстановили в должности.

Резниковичу 83 года.

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