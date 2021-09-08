Кабмин подтвердил увольнение трех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

В наблюдательном совете остались только представители государства.

Кабмин подтвердил увольнение трех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Фото: oilreview.kiev.ua

Кабинет министров подтвердил увольнение трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

"Нам поступили заявления от независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении их полномочий", - сказал во время заседания правительства в среду первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

После этого он сообщил, что Кабинет министров решил провести конкурсный отбор на вакантные должности членов наблюдательного совета.

"У нас объявлен новый конкурс на должность независимого члена. Сейчас, как мы договаривались, Кабинет министров объявляет конкурс на три должности независимых членов. То есть вместе до конца ноября мы должны провести отбор и назначение на должности четырех членов наблюдательного совета по принципам ОЭСР", - добавил в свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Люда Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября.

Причиной их отставки стал отказ Кабмина пересмотреть свое решение о назначении главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.

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