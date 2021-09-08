Глава Минздрава: "COVID-19 становится пандемией невакцинированных"

Большинство карантинных ограничений не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы и посетители заведений.

Глава Минздрава: "COVID-19 становится пандемией невакцинированных"
Фото: Lb.ua

Большинство карантинных ограничений, предусмотренных на желтом и красном уровнях эпидемической безопасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы и посетители заведений. При этом для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а для красного уровня - нужен полный курс прививок.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"COVID-19 становится пандемией невакцинированных! Следуя практике развитых стран, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к привычному. Поэтому на этой неделе начали совместно со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинные нормы, чтобы соблюсти баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием", - отметил глава Минздрава.

Как пример - работа учебных заведений в желтой зоне не будет ограничиваться, при условии наличия у 80% педагогов документов, удостоверяющих вакцинацию хотя бы одной дозой.

Напомним, Украина в ближайшее время перейдет на "желтый" уровень карантинной опасности. Однако, это случится не с 13 сентября, как прогнозировалось. В "желтой" зоне смогут работать только те учебные заведения, где вакцинированы 80% или более персонала (одной или двумя дозами). Остальным придется переводить учебный процесс на дистанционку.

По состоянию на 7 сентября в Украине менее 60% работников учреждений общего среднего образования получили хотя бы одну прививку от коронавируса. В Киеве сейчас вакцинировали только 62% работников образования.

В целом по Украине Минздрав отчитался о более 10 млн прививок от коронавируса.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачов отмечает, что постановление Кабмина определяет, что для очной работы учебных заведений должны быть вакцинированы не менее 80% работников, однако постановление не предусматривает механизмы того, как руководитель учреждения должен узнать о том, что работник прошел полный курс вакцинации. Горбачов предложил такую схему: департамент здравоохранения раз в неделю подает в каждую школу информацию о том, сколько работников вакцинировались. При этом медицина видит фамилии, а образование - нет. "И не должно видеть, потому что это будет поводом для давления и принуждения к вакцинации, которая сейчас у нас является добровольной", - отметил образовательный омбудсмен.

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