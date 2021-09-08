Рада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпаний

Верховная Рада рассекретила информацию о заработных платах руководства государственных компаний.

За принятие в целом законопроекта №3952 проголосовали 324 депутата.

Документом предлагается внести изменения в закон "О защите персональных данных". Так, в дальнейшем к информации с ограниченным доступом не относится информация о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или коммунального имущества, структура, принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного или коммунального предприятия или государственной или коммунальной организации, имеющей целью получение прибыли.

То же самое касается лиц, которые постоянно или временно занимают должность члена исполнительного органа или входят в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству.

Указанных юридических лиц предлагается отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Напомним, в июне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал реформу оплаты труда в государственных органах. Первыми ведомствами, которые переведут на новую финансовую модель, станут Секретариат Кабинета министров, Министерство финансов, Министерство цифровой трансформации и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

По словам Шмыгаля, потом такая система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.

Сейчас система оплаты труда насчитывает 11 составляющих, из которых должностной оклад составляет менее половины. Остальные - это различные премии, надбавки, стимулирующие выплаты, размер которых, как правило, определяет руководитель, часто опираясь не на результаты работы, а на собственное субъективное видение и отношение к работнику.

Реформа оплаты труда предусматривает внедрение классификации должностей государственной службы по направлениям деятельности (28 профессиональных семей должностей), уровнем ответственности (9 уровней от первого руководящего к начальному профессиональному), сложностью обязанностей с присвоением соответствующих классификационных кодов.

По оценкам НАГС, при действующей системе должностной оклад составляет менее 50% от оплаты труда государственного служащего, а по новой системе он увеличится до 70%.