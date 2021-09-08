Рада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпаний

Предлагается внести изменения в закон "О защите персональных данных".

Рада рассекретила информацию о зарплатах руководства госкомпаний
Фото: dv-gazeta.info

Верховная Рада рассекретила информацию о заработных платах руководства государственных компаний.

За принятие в целом законопроекта №3952 проголосовали 324 депутата.

Документом предлагается внести изменения в закон "О защите персональных данных". Так, в дальнейшем к информации с ограниченным доступом не относится информация о получении в любой форме физическим лицом бюджетных средств, государственного или коммунального имущества, структура, принципы формирования и размер оплаты труда, вознаграждения, дополнительного блага руководителя, заместителя руководителя юридического лица публичного права, государственного или коммунального предприятия или государственной или коммунальной организации, имеющей целью получение прибыли.

То же самое касается лиц, которые постоянно или временно занимают должность члена исполнительного органа или входят в состав наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству.

Указанных юридических лиц предлагается отнести к распорядителям публичной информации, а соответствующая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Напомним, в июне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал реформу оплаты труда в государственных органах. Первыми ведомствами, которые переведут на новую финансовую модель, станут Секретариат Кабинета министров, Министерство финансов, Министерство цифровой трансформации и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

По словам Шмыгаля, потом такая система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях.

Сейчас система оплаты труда насчитывает 11 составляющих, из которых должностной оклад составляет менее половины. Остальные - это различные премии, надбавки, стимулирующие выплаты, размер которых, как правило, определяет руководитель, часто опираясь не на результаты работы, а на собственное субъективное видение и отношение к работнику.

Реформа оплаты труда предусматривает внедрение классификации должностей государственной службы по направлениям деятельности (28 профессиональных семей должностей), уровнем ответственности (9 уровней от первого руководящего к начальному профессиональному), сложностью обязанностей с присвоением соответствующих классификационных кодов.

По оценкам НАГС, при действующей системе должностной оклад составляет менее 50% от оплаты труда государственного служащего, а по новой системе он увеличится до 70%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада проголосовала в первом чтении за осовременивание библиотекРада проголосовала в первом чтении за осовременивание библиотек
Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФРада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ
Верховная Рада открыла первое заседание шестой сессииВерховная Рада открыла первое заседание шестой сессии
Рада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделеРада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделе
Дубилет-старший подал в суд с требованием убрать информацию о его розыске на сайте МВДДубилет-старший подал в суд с требованием убрать информацию о его розыске на сайте МВД
Зарплата работникам судов будет увеличена: Верховная Рада внесла изменения в госбюджетЗарплата работникам судов будет увеличена: Верховная Рада внесла изменения в госбюджет
Рада приняла за основу президентский законопроект о Большом Государственном гербеРада приняла за основу президентский законопроект о Большом Государственном гербе
Рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня НезависимостиРада собралась на торжественное заседание по случаю Дня Независимости
В МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолетеВ МИД опровергли информацию о "захваченном" в Кабуле украинском самолете
В Киеве провели первую репетицию парада к 30-летию Независимости УкраиныВ Киеве провели первую репетицию парада к 30-летию Независимости Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости