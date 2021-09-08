Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины

Администрация президента Джо Байдена поручила карьерному дипломату Робин Данниган осуществлять надзор за политикой США по Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте.

Как сообщает Радио Свобода, Данниган от 2014 до 2017 года занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Теперь она будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши , Венгрии и Чехии.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время - поверенным в делах в Австрии.

Новую должность она заняла 7 сентября.

Данниган резко критиковала планы РоSSии по строительству газопровода в Германию по дну Балтийского моря.

В июле Байден и канцлер Германии Ангела Меркель официально договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

В сентябре на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским президент США гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

2 сентября глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что первые поставки по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в 2021 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что США одержимы идеей заблокировать проект, но остановить его не смогут.