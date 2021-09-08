Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины

Им стала критик "Северного потока-2" Робин Данниган.

Белый дом назначил ответственного за политику США в отношении Украины
Робін Данніган
Фото: ann.az

Администрация президента Джо Байдена поручила карьерному дипломату Робин Данниган осуществлять надзор за политикой США по Центральной и Восточной Европе в Государственном департаменте.

Как сообщает Радио Свобода, Данниган от 2014 до 2017 года занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Теперь она будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а в последнее время - поверенным в делах в Австрии.

Новую должность она заняла 7 сентября.

Данниган резко критиковала планы РоSSии по строительству газопровода в Германию по дну Балтийского моря.

В июле Байден и канцлер Германии Ангела Меркель официально договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

В сентябре на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским президент США гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

2 сентября глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что первые поставки по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в 2021 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что США одержимы идеей заблокировать проект, но остановить его не смогут.

Месяц назад президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштайна представителем Государственного департамента США по вопросам энергетики. Бывший член наблюдательного совета "Нафтогаза" был яростным критиком "Северного потока-2".

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