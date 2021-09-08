Кабмин сменил первого заместителя министра здравоохранения

Вместо Садовьяк назначили Комариду.

?Кабмин сменил первого заместителя министра здравоохранения
Фото: МОЗ

Кабинет министров на заседании в среду сменил первого заместителя министра здравоохранения, освободив от должности Ирину Садовьяк. Она занимала эту должность с июня 2020 года.

О кадровых изменениях в Минздраве сообщил депутат Алексей Гончаренко, который заочно посещает заседания правительства.

Вместо Садовьяк назначили Александра Комариду, который до сих пор был заместителем министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Напомним, что Ирина Садовьяк много лет была главным врачом Коломыйской ЦРБ. В 2017 году она возглавила детскую больницу "Охматдет", а в 2020 году министр здравоохранения Максим Степанов взял ее себе в заместители.

В мае 2021 года в Украине сменился руководитель Минздрава. На должность заступил главный санитарный врач Виктор Ляшко, который начал формировать собственную команду.

Александр Комарида работает в Минздраве с 2018 года. Перед тем он занимал должности в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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