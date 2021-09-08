"Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится".

Реакция Министерства иностранных дел РоSSийской Федерации на демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского вызывает удивление.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится", - заявил он.

В украинском МИД напомнили, что развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи украинских жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях. Поэтому памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалий.

"Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяние РоSSии за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", - добавил Олег Николенко.

Как сообщалось, памятный знак в Голосеевском (бывшем Московском) районе столицы Украины демонтировали 6 сентября, согласно решению горсовета от 8 июля.