В МИД удивлены реакцией РоSSии на снос памятника в честь дружбы с Москвой
"Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится".
Реакция Министерства иностранных дел РоSSийской Федерации на демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского вызывает удивление.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
"Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится", - заявил он.
В украинском МИД напомнили, что развязанная из Москвы вооруженная агрессия против Украины унесла тысячи украинских жизней, десятки тысяч людей остались с искалеченными судьбами, сотни тысяч вынуждены жить в условиях перманентной угрозы жизни и здоровью на оккупированных территориях. Поэтому памятный знак, установленный в 2001 году, не отражает реалий.
"Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяние РоSSии за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", - добавил Олег Николенко.
Как сообщалось, памятный знак в Голосеевском (бывшем Московском) районе столицы Украины демонтировали 6 сентября, согласно решению горсовета от 8 июля.
После этого в МИД РоSSии заявили, что "нынешний киевский режим настойчиво навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к РоSSии".