Кабмин отложил переход Украины в "желтую" зону

"Во избежание жестких локдаунов мы должны действовать на опережение".

Кабмин отложил переход Украины в "желтую" зону
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина в ближайшее время перейдет на "желтый" уровень карантинной опасности. В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что это случится не с 13 сентября, как прогнозировалось.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства в среду.

Украине с началом осеннего периода, к сожалению, наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. За вчера в Украине было зафиксировано более 2 700 случаев заболевания, и постепенно эта цифра идет вверх. Поэтому во избежание возможных жестких локдаунов или ограничений мы должны действовать на опережение. Мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний комиссии ТЭБ и ЧС. Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической опасности по всей стране", - сказал Шмыгаль в начале заседания.

Он призвал украинцев не медлить и вакцинироваться от коронавирусной болезни.

"Чем больше прививок, тем меньше риск вспышек болезни и меньшая загруженность больниц", - напомнил Шмыгаль.

По словам министра здравоохранения Ляшко, который выступал после премьера, переход в "желтую" зону состоится не 13 сентября, как анонсировалось в начале этой недели.

"Следуя практике европейских стран и США, мы предлагаем качество жизни вакцинированного населения приблизить к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали со всеми министерствами основательно работать над изменениями в карантинные нормы, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием", - сказал Ляшко.

По его словам, большинство ограничений "желтой" зоны будет снято для вакцинированных коллективов и их посетителей.

"В качестве примера, работа учебных заведений на "желтом" уровне эпидемической опасности не будет ограничиваться при условии наличия у 80% педагогов документов, удостоверяющих вакцинацию хотя бы одной дозой. И только когда это постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента рассмотрения на заседании правительства, предлагаем созвать заседание национальной комиссии ТЭБ и ЧС, где рассмотреть вопрос установления "желтого" уровня на территории всей страны. До того времени все, в том числе учебные заведения, продолжают работать по правилам "зеленого" уровня", - сказал Ляшко .

Напомним, что с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За предыдущую неделю было зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев болезни. Это на 37% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине - 13,4% от общего количества населения.

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