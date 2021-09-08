Рада проголосовала в первом чтении за осовременивание библиотек

Верховная Рада на пленарном заседании в среду проголосовала в первом чтении новую редакцию закона "О библиотеках и библиотечном деле".

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №5002, который предлагает осовременить действующий закон.

"Действующий ныне Закон Украины «О библиотеках и библиотечном деле» был принят в 1995 году, а его новая редакция - в 2000 году, часть его норм уже устарели, стали чисто декларативными и невозможными для реализации и выполнения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Среди предложений законопроекта - создание Национальной электронной библиотеки как единого информационного ресурса, где будут представлены в открытом доступе документы, составляющие культурное достояние украинского народа.

Также в новой редакции должны появиться новые понятия, такие как библиотечный пункт, электронный документ, национальная библиография и т.д., другая классификация библиотек по формам собственности и назначению.

Предложен публичный механизм реорганизации или ликвидации публичных библиотек, который должен обезопасить их от хаотичного закрытия и направленный на недопущение ограничения прав граждан на библиотечное обслуживание.

Законопроект предусматривает установление библиотекарям дополнительных надбавок за особые условия труда, материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска, денежное вознаграждение за добросовестный труд.