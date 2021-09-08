РоSSийский министр погиб во время учений в Арктике

Министр чрезвычайных дел РоSSии погиб в среду, 8 сентября, во время учений в Арктике.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РоSSии.

"МЧС РФ с прискорбием сообщает, что во время выполнения служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев", - цитирует сообщение МЧС роSSийский "Интерфакс".

Издание РБК пишет, что министр погиб во время съемок учебного фильма для МЧС. Сотрудник съемочной группы поскользнулся на выступе, а Зиничев попытался его удержать и не смог - оба упали и погибли.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян описывает событие немного по-другому, но в целом подтверждает обстоятельства несчастного случая.

"Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно - никто не успел даже понять, что произошло, как Зиныч рванул в воду за человеком и разбился о выступающий камень", - написала она в своем телеграм-канале.

Зиничев находился с рабочим визитом в городе Норильск на севере РоSSии. Его поездка была связана с масштабными учениями в Арктической зоне. Он должен был лично контролировать выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Зиничеву было 55 лет, он находился в должности с 2018 года.

С 2006 до 2015 годы Зиничев входил в личную охрану Путина.