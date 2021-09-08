В США идентифицировали двух жертв терактов 11 сентября 2001 года

Через 20 лет около 40% жертв трагедии остаются неопознанными.

За несколько дней до 20-летней годовщины террористических атак 11 сентября в Нью-Йорке были официально идентифицированы еще две жертвы терактов.

Как сообщили в Нью-Йоркском институте судебной экспертизы, одну из жертв атаки на Всемирный торговый центр идентифицировали как Дороти Морган из Хэмпстеда, передает CBS.

Также опознали мужчину, имя которого не разглашается по просьбе его семьи.

Таким образом установили личности 1746-й и 1747-й из 2 753 жертв терактов 9/11.

Идентификация погибших стала возможной благодаря новой технологии секвенирования ДНК.

Генетикам предстоит идентифицировать останки еще 1 106 человек, или около 40% всех людей, погибших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ о рассекречивании документов Федерального бюро расследований о расследовании терактов 9/11.

Напомним, 11 сентября 2001 года в США был осуществлен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскребы обвалились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона вблизи Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

Среди погибших в результате терактов 9/11 - 12 украинцев.