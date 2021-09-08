Оксана Продан предлагает изъять из законопроекта 5600 пункты о налогах на недвижимость и землю

По ее словам, принятие законопроекта негативно повлияет на благосостояние и финансовое положение многих украинских семей.

Оксана Продан предлагает изъять из законопроекта 5600 пункты о налогах на недвижимость и землю
Оксана Продан
Фото: klichko.org

"УДАР Виталия Кличко" требует исключить из законопроекта 5600 все положения, усиливающие налоговое давление на малый и средний бизнес и предоставляющие дополнительные полномочия налоговым органам. Об этом заявила народный депутат VII и VIII созывов, представитель "УДАРа" Оксана Продан, сообщает официальный сайт партии.

По ее словам, принятие законопроекта №5600 негативно повлияет на благосостояние и финансовое положение многих украинских семей и приведет к тому, что средний класс в Украине не появится еще много лет.

"Президентское монобольшинство очень спешит принять скандальный законопроект №5600. Для этого даже разрабатывается специальный механизм, который якобы призван преодолеть «законодательный спам», а на самом деле - должен помочь протянуть скандальный проект с минимальными правками. Если это произойдет, это приведет к существенному ухудшению материального положения малого и среднего бизнеса, а также многих украинских семей. Ведь этот проект, который в команде Зеленского громко называют «антиахметовским» или «антиолигархическим», на самом деле усиливает фискальное давление на мелкое предпринимательство, а также на простых граждан. Он направлен не против олигархов, как об этом заявляют чиновники и провластные депутаты, а против того, чтобы украинцы становились богаче", - отмечает Оксана Продан.

По ее словам, обложение НДС сделок купли-продажи недвижимости и повышение НДФЛ на сделки по продаже квартир, введение минимального налогового обязательства для фермеров и расширение базы налогообложения их дохода, предоставление налоговикам права без решения суда брать в залог имущество налогоплательщиков, которые оспаривают доначисленные суммы, - ляжет бременем не на олигархов, а на мелких предпринимателей. А в конечном итоге - на всех потребителей.

В "УДАРе Виталия Кличко" требуют исключить из законопроект №5600 все положения, усиливающие налоговое давление на малый и средний бизнес и расширяющие полномочия налоговых органов. И предлагают власти отказаться от политики усиления фискального давления и перейти к стимулирующим мерам: установить равные налоговые правила и сделать прозрачным администрирование налогов, наладить эффективную работу Антимонопольного комитета, завершить судебную реформу.

"Если власть заботится о благосостоянии украинцев и развитии экономики, она не должна выдумывать «налоги на воздух», неограниченно усиливая фискальное давление, а создавать комфортные условия для бизнеса и максимально поощрять предпринимательскую инициативу", - подчеркнула Оксана Продан.

Как сообщалось, 7 сентября открылась шестая сессия Верховной Рады IX созыва. Рассмотрение законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" должно начаться в ближайшие недели.

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