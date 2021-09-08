В оккупированном Крыму задержали бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова

В настоящее время ни он, ни члены его семьи на звонки не отвечают.

Эльдар Менсеитов в коричневой рубашке, за Полозовым во втором ряду

РоSSийские силовики после обысков в квартире бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менсеитова задержали его и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

"В Симферополе, в поселке Молодежное, после следственных мероприятий увезли в неизвестном направлении Менсеитова Эльдара, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району". - говорится в сообщении.

Это произошло в ночь на среду, 8 сентября. В настоящее время ни Эльдар Менсеитов, ни члены его семьи на звонки не отвечают.

Отмечается, что 18 июня Эльдар Менсеитов в суде оккупированного Армянска давал показания в качестве свидетеля защиты по делу Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

Напомним, в конце прошлой недели оккупационная власть Крыма провела обыски и задержала первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

После этого крымские татары вышли на протест к зданию ФСБ. Оккупанты задержали около 60 человек, при этом двоих по состоянию на день 5 сентября так и не отпустили: отца похищенного Азиза Ахтемова - Эскендера Ахтемова и брата похищенного Асана Ахтемова - Арсена Ахтемова.

6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца.

7 сентября оккупационный Киевский районный суд Симферополя постановил взять под стражу братьев Азиза и Асана Ахтемова до 4 ноября.