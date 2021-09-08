Глава ВАКС обвинила "слугу народа" Камельчука во вмешательстве

Депутат просил арестовать фигуранта одного из уголовных дел.

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявила, что в августе впервые за все время работы получила предложение от одного из народных депутатов выбрать конкретную меру пресечения подозреваемому.

Об этом она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, обращались ли к ней как к председателю суда с просьбой содействовать рассмотрению дела для конкретного результата.

"До недавнего времени - нет, и так должно быть. Но в августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне как председателю суда с предложением об избрании конкретной меры пресечения в рамках указанного уголовного производства по идентифицированному им лицу", - сказала Танасевич.

"Как того требует закон, я немедленно обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность правосудия", - добавила она.

На сайте Высшего совета правосудия сообщается, что депутатом, который обращался к Танасевич, был «слуга народа» Юрий Камельчук.

Фото: galinfo Юрий Камельчук

"11 августа 2021 года в Высший антикоррупционный суд поступило депутатское обращение народного депутата Украины Камельчука Ю.А., адресованное Главе Высшего антикоррупционного суда Танасевич А.В., с предложением «во время следующего избрания меры пресечения рассмотреть вопрос о применении к ЛИЦУ_1 меры пресечения в виде содержания под стражей, применить арест имущества и других активов, принадлежащих ЛИЦУ_1 ». Народный депутат Украины Камельчук Ю.А. в депутатском обращении просит сообщить ему о результатах рассмотрения этого обращения", - говорится в решении ВРУ.

Высший совет правосудия решил обратиться по этому поводу в Верховную Раду "о принятии мер по недопущению народным депутатом Украины Камельчуком Юрием Александровичем действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей".

Камельчук - мажоритарщик из Львовской области. Он входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Также возглавляет временную следственную комиссию по вопросам убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.