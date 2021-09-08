"Операцию готовили 18 месяцев при поддержке США", - СNN выпустил расследование о деле "вагнеровцев"

Американский телеканал CNN выпустил расследование о деле "вагнеровцев" - спецоперации по задержанию роSSийских боевиков, которая якобы была сорвана.

СМИ утверждает, что задержание планировалось 18 месяцев как "продуманная разведывательная операция со стороны Украины с ведома и, вероятно, при поддержке США ". CNN отмечает, что трое бывших высокопоставленных сотрудников украинской разведки рассказали, как они организовывали операцию, направленную на "выманивание" из РоSSии подозреваемых в военных преступлениях на востоке Украины.

"Украинские агенты выдавали себя за роSSийскую частную военную компанию и нанимали на работу в сфере безопасности, предлагая выгодный контракт в размере 5 000 долларов в месяц за защиту нефтяных объектов Венесуэлы", - анонимно сообщили собеседники СМИ .

На это предложение откликнулись сотни потенциальных роSSийских подрядчиков, которые подали заявки на работу. Это якобы позволило украинской разведке начать выявление подозреваемых в военных преступлениях.

Кандидаты присылали военные удостоверения и подтверждения того, где они воевали. На одном из таких видео была группа боевиков с обломками сбитого самолета в руках.

"Двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила МН17. Четверо других были членами группы, которая сбила наш военный самолет и убила не менее 70 наших лучших людей", - сообщил еще один анонимный источник.

По словам источников CNN, операция под руководством Украины получила американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ. США официально опровергали свою прямую роль. Также чиновник в комментарии CNN назвал эти данные ложью.

Он уточнил, что разведка знала об операции, но опроверг любую причастность. Он считает, что попытки привлечь американские спецслужбы могут иметь целью перекладывание или разделение вины за провал операции.

Украинские источники телеканала отметили, что сотрудники украинской разведки просто выбирали людей, которые имели наиболее тесные связи с Украиной, и предлагали им "контракты" в Венесуэле. Они якобы выбрали 28 россиян, вероятно связанных с Украиной, и еще пять не связанных. Для РоSSии план состоял в том, что этих людей доставят в Каракас. На самом деле, по словам анонимных источников, их хотели доставить в Украину, где они могли быть арестованы.

Распространение ковида неожиданно изменило план, поскольку РоSSия прикрыла свои границы. Однако Москва разрешала поездки в Беларусь . Именно поэтому, по данным источников, наемников на автобусе довезли в Минск, откуда, как они думали, их доставят в Венесуэлу.

Однако наемников внезапно задержали в Беларуси. Белорусский спецназ задержал их всего за несколько часов до запланированного вылета. По государственному телевидению говорили, что задержали россиян с реальным боевым опытом. Экс-советник Александра Лукашенко на условиях анонимности прокомментировал, что белорусские власти действительно считали, что боевиков отправили для дестабилизации ситуации перед выборами. Что было странным, ведь РоSSия и Беларусь - союзники.

В результате Беларусь отказалась выдавать Украине задержанных наемников, вместо этого отправила их обратно в РоSSию.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревали в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

Опровергал украинскую операцию и президент Владимир Зеленский: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украина. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не произошло, я считаю - слава Богу, что мы проявили позицию субъектности в этом важном вопросе".

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыты три уголовных производства.

3 марта 2021 да и.о. директора ГБР заверил, что расследование срыва операции по "вагнеровцам" продолжается.