РоSSийские оккупанты семь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский военный

По состоянию на 7:00 8 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксировано.

Во вторник, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

В результате вражеского обстрела был ранен украинский военный, сообщает пресс-центр ООС.

Так, вчера в направлении Зализного роSSийские наемники обстреливали позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Зайцева и Новомихайловки оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе Водяного враг применил гранатометы различных систем. Около Причепиловки и Новолуганского оккупанты совершили обстрелы позиций ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, роSSийские наемники произвели дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности около Катериновки.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 8 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.