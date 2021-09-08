Буковина первой в Украине запустила дашборд с данными о вакцинации педагогов

В Черновицкой области к работе в "желтой" зоне готовы только 10% школ, в самих Черновцах - ни одной.

Буковина первой в Украине внедряет открытую информационную платформу с данными о вакцинации педагогов от коронавирусной болезни.

Об этом во время брифинга заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Дашборд уже работает в тестовом режиме. Здесь можно найти школы всех территориальных общин края и выяснить, сколько процентов работников вакцинировались в каждой из них", - сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По словам Осачука, в ОГА решили сделать эти данные открытыми, потому что стремятся к максимальной прозрачности в вопросе работы школ после выхода области из "зеленой" зоны карантина.

Как свидетельствуют обнародованные в дашборде данные, в Черновицкой области к работе в "желтой" зоне готовы только 10% школ, в самих Черновцах - ни одной.

Напомним, в условиях "желтого" уровня эпидемической опасности очно работать только те учебные заведения, где вакцинировались минимум 80% коллектива. Остальные перейдут на дистанционное обучение.

Согласно последним данным Минобразования, хотя бы одну прививку от коронавируса получили менее 60% работников образования. Уровень вакцинации может отличаться в зависимости от региона, но в министерстве нет этих данных.