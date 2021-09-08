Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

Соответствующий указ №456/2021 от 7 сентября обнародован на сайте главы государства.

В персональный состав Координационного совета введен министр инфраструктуры Александр Кубраков, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин и глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.

Также, согласно документу, утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, указом выведены из персонального состава Координационного совета бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию ковиду 16 марта.

Совет является консультативно-совещательным органом при президенте. Его цель - мониторинг ситуации и выработка предложений по противодействию распространения новой коронавирусной болезни.