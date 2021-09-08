Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Санкции вводятся в отношении Калининой Ольги Николаевны сроком на три года.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующий указ №458/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года" О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) "(прилагается)", - говорится в документе.

В приложении к указу отмечается, что санкции вводятся в отношении Калининой Ольги Николаевны сроком на три года.