Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях

Санкции вводятся в отношении Калининой Ольги Николаевны сроком на три года.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 7 сентября 2021 года "О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующий указ №458/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 сентября 2021 года" О внесении изменения в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) "(прилагается)", - говорится в документе.

В приложении к указу отмечается, что санкции вводятся в отношении Калининой Ольги Николаевны сроком на три года.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на заседании 20 августа принял решение о применении персональных санкций в отношении народного депутата Андрея Деркача и других подстанционных в США людей. Также санкции ввели против антиукраинских медийщиков, в частности основателя издания "Страна" Игоря Гужвы.



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