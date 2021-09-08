Мир вышел на плато заболеваемости COVID-19 - ВОЗ

Пандемия продолжается уже 20 месяцев.

Мир вышел на плато заболеваемости COVID-19 - ВОЗ
Фото: myseldon.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир вышел на плато заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом во время брифинга заявила експерт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Мы достигли плато, однако это плато на достаточно высоком уровне", - отметила она.

По словам эксперта ВОЗ, в последнее время ежедневно выявляют 4,4-4,5 млн случаев заражения и регистрируют около 72-78 тыс. смертей. Однако в разных регионах наблюдается разная ситуация.

Так, отметила Керкхове, в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявленных случаев и смертей, в Европе - снижение числа выявленных случаев и повышение смертности, а в Африке цифры идут на спад.

"Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия продолжается уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией", - отметила эксперт.

Ранее в ВОЗ заявили, что прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 является не роскошью, а способом обезопасить наиболее уязвимые категории населения.

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