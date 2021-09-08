В Чехии боевика "ДНР" заочно осудили на 20 лет

Городской суд столицы Чехии Праги приговорил к 20 годам в тюрьме усиленного режима 48-летнего Иржи Урбанека, который воевал на Донбассе против Украины.

Приговор вынесен заочно, поскольку боевик находится в розыске, передает Радио Свобода.

Как утверждает обвинение, Урбанек с позывным "Бегемот" выехал в Украину в 2015 году и участвовал в операциях роSSийских гибридных сил по крайней мере до конца января 2018 года. Как следует из его сообщений в соцсетях, там он не только копал окопы или стоял на постах, но и участвовал непосредственно в боях против украинских войск, в частности в Марьинке, Спартаке и Красногоровке.

Мать и брат осужденного отказались свидетельствовать в этот день в суде, но в материалах дела есть их показания, которые они давали полиции и в которых они подтвердили, что знают о пребывании Урбанека в Украине.

По сообщениям чешских агентств, Иржи Урбанек является уголовником-рецидивистом: ранее уже был осужден в Чехии 13 раз, в том числе за мошенничество с недвижимостью, кражи и т.

Еще 2018 года Урбанек рассказывал о своем членстве в "регулярных военных силах" группировки "ДНР" журналистам Донбас.Реалии. Он утверждал, что при этом "не находится в каких-то организованных преступных группировках", "никаких преступлений не совершал" и чешской полиции "не боится".

2020 года Урбанек и его сообщник в Донецке, тоже чех Павел Ботка заявили в интернете, что уже не воюют, приняли, мол, ислам и теперь продают в Донецке мебель одной из чешских мебельных фирм.

Напомним, в декабре прошлого года Верховный суд Праги заменил приговор для гражданина Чехии Павела Кафки, который в 2015-2016 годах принимал участие в боевых действиях на Донбассе со стороны РоSSии, с условного на реальный. Впоследствии Кафка написал письмо в украинское посольство в Чехии, в котором раскаивается в том, что стал на сторону пророSSийских сил. В письме он отметил, что хотел бы извиниться перед Украиной.