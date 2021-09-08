Три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" решили подать в отставку, - СМИ

Трое независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" решили подать в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина по итогам сегодняшнего заседания номинационного комитета наблюдательного совета.

"Это (решение об отставке, - ред.) связано с новым витком конфликта из-за того, что компанию возглавляет Юрий Витренко и наблюдательный совет не может принять решение о его увольнении", - говорится в сообщении.

По информации издания, в отставку решили подать глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Причина - безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко из-за несогласия других членов поддержать этот вопрос.

Сообщается, что все шесть действующих членов наблюдательного совета прибыли в Киев и 6 сентября встречались с премьером Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Президент Владимир Зеленский объяснил увольнение Коболева убытками "Нафтогаза" и расходами на лоббизм.

Должность главы "Нафтогаза" без конкурса получил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Его назначили сроком на год.

Об увольнении Коболева высказались Госдеп США и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободным от политического вмешательства".

В конце апреля почти все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" объявили о своей отставке, однако потом решили остаться еще на год.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Нового председателя правления члены совета должны избрать до 1 мая 2022 года.