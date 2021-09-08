Три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" решили подать в отставку, - СМИ

Причина - безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко.

Три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" решили подать в отставку, - СМИ
Фото: Радио Свобода

Трое независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" решили подать в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина по итогам сегодняшнего заседания номинационного комитета наблюдательного совета.

"Это (решение об отставке, - ред.) связано с новым витком конфликта из-за того, что компанию возглавляет Юрий Витренко и наблюдательный совет не может принять решение о его увольнении", - говорится в сообщении.

По информации издания, в отставку решили подать глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Причина - безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко из-за несогласия других членов поддержать этот вопрос.

Сообщается, что все шесть действующих членов наблюдательного совета прибыли в Киев и 6 сентября встречались с премьером Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Президент Владимир Зеленский объяснил увольнение Коболева убытками "Нафтогаза" и расходами на лоббизм.

Должность главы "Нафтогаза" без конкурса получил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Его назначили сроком на год.

Об увольнении Коболева высказались Госдеп США и послы стран G7. Они напомнили, "что корпоративное управление подобными предприятиями должно быть свободным от политического вмешательства".

В конце апреля почти все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" объявили о своей отставке, однако потом решили остаться еще на год.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Нового председателя правления члены совета должны избрать до 1 мая 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТОВ Белом доме напомнили, что должна сделать Украина на пути вступления в НАТО
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"Телеканал "Украина" закрывает программу "Большая деолигархизация", поскольку "исчез предмет рассмотрения"
"Слуги народа" отказались выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова"Слуги народа" отказались выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19
Шмыгаль поручил объявить конкурс на четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"Шмыгаль поручил объявить конкурс на четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Судья из Броваров, приговорена к 6 годам за взятку, ушла в отставкуСудья из Броваров, приговорена к 6 годам за взятку, ушла в отставку
Стартовал конкурс на должность членов Высшего совета правосудияСтартовал конкурс на должность членов Высшего совета правосудия
На сессии горсовета Черновцов женщина пыталась побить мэра документамиНа сессии горсовета Черновцов женщина пыталась побить мэра документами
Экс-секретаря Криворожского горсовета исключили из фракции "Слуга народа"Экс-секретаря Криворожского горсовета исключили из фракции "Слуга народа"
Депутат от "Слуги народа" подтвердила вероятную отставку Тарана и УрускогоДепутат от "Слуги народа" подтвердила вероятную отставку Тарана и Уруского
ВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсоветаВАКС повторно избрал меру пресечения подозреваемому по делу о взятке голове Харьковского облсовета
Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту Украина - ЕСЗеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту Украина - ЕС
Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"
Последние новости
Подгружаем последние новости