Талибы объявили состав своего правительства

Исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило состав правительства.

Представитель талибов Вардак Альханафи сообщил, что главой кабинета назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем - мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - Мавлави Абдул Салам Ханафи, передает Интерфакс-Украина.

Исполняющим обязанности министра обороны назначен мулла Мухаммад Якуба, министра иностранных дел - Амиар Хана Моттаки.

Мулла Сираджуддин Хаккани назначен министром внутренних дел, мулла Хидаятулла Бадри - министром финансов, мулла Хайрулла Хайрхва - министром информации и культуры.

Кроме того, Кари Дин Мохаммад Ханиф стал министром экономики, Мавлави Абдул Хаким Шариа - министром юстиции, Нурулла Нури - министром границ и по делам племен, Юнис Ахундзаде - министром сельского развития, а мулла Абдул Манан Омари - министром общественных работ.

Министерство горнодобывающей промышленности возглавит мулла Мухаммад Иса Ахунд. Шер Мохаммад Аббас Станикзай назначен заместителем министра иностранных дел, Мавлави Нур Джалал - заместителем министра внутренних дел, мулла Тадж Мир Джавад - первым заместителем начальника разведки.

Разведывательное управление талибов возглавит мулла Рахматулла Наджиб, заместителем министра внутренних дел по борьбе с наркотиками назначен мулла Абдул Хака.

Ранее предполагалось, что правительство талибов возглавит соучредитель "Талибана" Абдул Гани Барадар. Лидер исламистов вернулся в Афганистан в ночь на 18 августа. Он прилетел из Катара в Кандагар. Этот город был духовным центром движения "Талибан" и их столицей во время первого прихода к власти в конце в 90-х годах.