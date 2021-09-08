Маркарова объяснила, почему Украине не нужен статус основного союзника США вне НАТО

Посол Украины в США Оксана Маркарова обратилась к народным депутатам по поводу созванного на завтра внеочередного заседания Рады. В повестке дня заседания - проект постановления об обращении ВР к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

Маркарова объяснила, что MNNA - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО.

"Это точно не про нас", - отметила посол.

"Украина определилась, что наша цель - членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции", - подчеркнула она.

Маркарова напомнила, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который предоставляет "большие возможности" для усиленного сотрудничества с Альянсом и развития способностей украинской армии.

" США - стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное, но с которым во время визита Зеленского мы подписали очень сильное Рамочное соглашение, открывающее двери к конкретных крупных проектов. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США ", - объяснила посол Украины в США .

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания в среду, 8 сентября. Заседание созывается по требованию 153 народных депутатов.