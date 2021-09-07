Нардеп Кива сдал экзамен на адвоката

Депутат от ОПЗЖ сдавал экзамен на Закарпатье.

Нардеп Кива сдал экзамен на адвоката
Илья Кива

Народный депутат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Илья Кива в январе этого года сдал экзамен для получения права на занятие адвокатской деятельностью в Украине. Информация об этом содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщает Bihus.Info.

Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Как отмечает издание, после экзамена кандидат должен пройти шесть месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее пяти лет. Лицо, проходящее стажировку, должно выполнить план стажировки (подготовка процессуальных документов, ознакомление с действующим законодательством и т.д.) и подготовить отчет. Затем должен собраться Совет адвокатов региона и ознакомиться с отчетом и утвердить его.

"Теоретически Совет адвокатов Закарпатской области должен собираться в сентябре, соответственно, уже скоро станет ясно, станет ли Кива адвокатом. Если да - он получит привилегии, например, его не смогут обыскать без отдельного определения и присутствия представителя Совета адвокатов", - отмечает Bihus. Info.

Напомним, народный депутат Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Защита работы под названием "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" состоялась в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

Журналисты проекта Bihus.info обнаружили, что Кива в своей диссертации использовал вымышленные термины (центрально-фламандская государственная управленческая концепция) и неправильно ссылался на первоисточники.

Министерство образования и науки осуществляет проверку материалов о предоставлении Ильи Киве степени кандидата наук.

Уроженец Полтавы Илья Кива в 2014-2016 годах работал в органах внутренних дел и одно время возглавлял департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции.

До службы в МВД Киву осудили за получение взятки в должности заместителя начальника управления по делам защиты прав потребителей Полтавской области. Однако в августе 2014 года суд снял с него судимость.

В 2017 году Кива возглавил Социалистическую партию Украины, а в 2019 году ушел в ОПЗЖ.

В том же году был избран в Верховную Раду по спискам этой партии.

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